Markus Lanz vom 3. September 2019

Thomas Gottschalk, Moderator

Er ist einer der größten deutschen Fernsehstars. Gerade veröffentlichte der 69-jährige Entertainer sein neues Buch "Herbstbunt", in dem er sich mit dem Älterwerden auseinandersetzt.



Ralph Brinkhaus, Politiker

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion äußert sich zu den herben Verlusten seiner Partei bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg - und zu den Lehren, die die Union daraus zieht.



Christiane Hoffmann, Journalistin

Die "Spiegel"-Redakteurin analysiert die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen. Und sie spricht über mögliche Auswirkungen auf die Bundespolitik.



Ines Geipel, Schriftstellerin

Die in Dresden geborene Ex-Spitzensportlerin blickt mit Sorge auf den AfD-Höhenflug in Ostdeutschland. Sie erklärt, warum die Rechten gerade in der früheren DDR so erfolgreich sind.