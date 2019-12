"Markus Lanz" vom 30. Oktober 2019

Mike Mohring, Politiker

Der CDU-Spitzenkandidat analysiert das schlechte Abschneiden seiner Partei in Thüringen. Und er äußert sich zum schwierigen Prozess der Regierungsbildung.



Cerstin Gammelin, Journalistin

Die in Sachsen geborene "Süddeutsche Zeitung"-Redakteurin beleuchtet die Ursachen und Folgen des Ergebnisses der Thüringen-Wahl mit Blick auf die Bundespolitik.



Helge Achenbach, Ex-Kunstberater

Vier Jahre saß er im Gefängnis, weil er den ALDI-Erben Berthold Albrecht um Millionen betrogen hat. Er spricht über seine dunkelsten Momente, Reue und den irrwitzigen Kunstmarkt.



Marie Bäumer, Schauspielerin

Spätestens seit der Romy-Schneider-Verfilmung "3 Tage in Quiberon" gehört sie zur Top-Riege der deutschen Filmstars. Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben.