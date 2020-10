Markus Lanz vom 30. September 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Mit dem TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden ging der US-Wahlkampf letzte Nacht in die heiße Phase. Der ZDF-Amerikakorrespondent informiert über Hintergründe und Reaktionen.



Jürgen Trittin, Politiker

Der Grünen-Politiker ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Er äußert sich zum Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft und Politik sowie zur Zukunft des transatlantischen Bündnisses



Julia Ebner, Autorin

Die Extremismus-Forscherin erklärt, warum Verschwörungstheorien gerade in Krisenzeiten so verfangen. Und sie erläutert, welche Ideologie die QAnon-Bewegung verfolgt.



Matthias Horx, Zukunftsforscher

"Die Zukunft nach Corona" heißt sein neues Buch. Er zeigt auf, wie die Pandemie Kommunikationsformen, Arbeitswelt und Alltag dauerhaft verändern könnte.