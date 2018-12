Markus Lanz vom 4. Dezember 2018

Winfried Kretschmann, Politiker

Seit 2011 ist er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Im Oktober erschien sein Buch "Worauf wir uns verlassen wollen". In der Sendung spricht Kretschmann über den Erfolg der Grünen.



Wolfram Weimer, Journalist

Dem Hype um die Grünen steht er kritisch gegenüber. In der Sendung erklärt Weimer, warum Kretschmann eher in die CDU gehört, und sagt, woran ihn der aktuelle Erfolg der Grünen erinnert.



Julia Behringer, Autorin

Viele Jahre arbeitete sie als Finanzmanagerin für Großkonzerne. Eine Reise in den amerikanischen Wilden Westen verändert ihr Leben. Behringer erzählt von ihrem Buch "Barbecue mit Indianern".



Jochen Breyer, Moderator und Journalist

Am Mittwoch ist um 22:45 Uhr im ZDF seine Dokumentation "Am Puls Deutschlands - #wasdiepolitikfalschmacht" zu sehen". Breyer erzählt von seinen Recherchen und den Sorgen der Bürger.