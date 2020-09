Markus Lanz vom 4. Februar 2020

Harald Welzer, Soziologe

Der Bestsellerautor skizziert seine Utopie einer sozial gerechten und wirtschaftlich funktionierenden Gesellschaft. Und er äußert sich zur Debatte um Preisdumping bei Lebensmitteln.



Heiner Lauterbach, Schauspieler

Am Donnerstag kommt sein Film "Enkel für Anfänger" ins Kino, und auch im wahren Leben ist er letzten Sommer Opa geworden. Er blickt auf sein Leben – als Schauspieler, Vater und Großvater.



Dagmar Wöhrl, Investorin

Seit 2017 sucht sie in einer Start-up-Show nach Geschäftsideen. Sie spricht über unternehmerische Herausforderungen und gewährt einen persönlichen Einblick in ihr Familienleben.



Marcus Wöhrl, Unternehmer

Dagmar Wöhrls Sohn leitet die familieneigene Hotelkette. Bei einem Unfall 2001 starb sein Bruder Emanuel. Mit seiner Mutter erzählt er, wie die Familie die Tragödie verarbeitet hat.