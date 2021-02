Markus Lanz vom 4. Februar 2021

Wolfgang Kubicki, Politiker

Der FDP-Vize schildert, wie in seiner Partei auf Bundes- und Länderebene über den Kurs in der Corona-Krise debattiert wird. Und er äußert sich zum Start der Impfungen in Deutschland.



Prof. Dirk Brockmann, Physiker

Der RKI-Wissenschaftler entwickelt Vorhersagesysteme für die Ausbreitung von Epidemien. Er äußert sich zur Wirksamkeit des Lockdowns und zur Gefahr einer weiteren Infektionswelle.



Katharina Blach, Physiotherapeutin

Die 26-jährige Siegenerin erkrankte an COVID-19. Sie spricht über ihren Krankheitsverlauf, ihren Umgang damit und über mögliche Folgeschäden.



Prof. K.-H. Leven, Medizinhistoriker

Der Experte für Seuchengeschichte erläutert die historische Bedeutung großer Epidemien und Infektionskrankheiten und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Demokratie.



Prof. Clemens Fuest, Ökonom

Der Präsident des ifo Instituts äußert sich zur aktuellen Lage in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen und legt dar, warum er die Initiative "NoCovid" unterstützt.