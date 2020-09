Markus Lanz vom 4. März 2020

Winfried Kretschmann, Politiker

In der Sendung spricht der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands über die Wahl in Thüringen, die Auswirkungen des Coronavirus und seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit.



Helene Bubrowski, Journalistin

Die "FAZ"-Korrespondentin analysiert den Zustand der Grünen und deren Rolle im nächsten Bundestagswahlkampf.



Anja Kohl, Börsenexpertin

Von den Auswirkungen des Coronavirus bleiben aktuell auch die Börsen nicht verschont. Die Börsenexpertin analysiert die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krankheit.



Stephan Pusch, Landrat

Der CDU-Kommunalpolitiker beschreibt die Einschränkungen durch die Corona-Fälle in seinem Landkreis. Er schildert den Status quo und lobt die Solidarität der Einwohner von Heinsberg.