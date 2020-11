Markus Lanz vom 4. November 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Der Leiter des ZDF-Studios Washington wird zugeschaltet und informiert über die neuesten Entwicklungen und Hintergründe nach der US-Wahlnacht.



Christian Wulff, Bundespräsident a. D.

Der CDU-Politiker äußert sich zur Zukunft und zur Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. Und er erinnert sich an seine Begegnungen mit Barack Obama und Joe Biden.



Sandra Navidi, Juristin

Die Finanz- und USA-Expertin bilanziert die bisherige Arbeit Donald Trumps als US-Präsident. Und sie skizziert, wohin er das Land in einer zweiten Amtszeit führen könnte.



George Weinberg, Unternehmer

Der Geschäftsführer der Republicans Overseas Germany erklärt, warum er Trump gewählt hat und hofft, dass dieser an der Macht bleibt.



Julius van de Laar, Strategieberater

Der Kampagnenexperte gehörte 2008 und 2012 zum Wahlkampfteam der Demokraten. Er erläutert, wie das US-Wahlsystem und das Auszählungsverfahren funktionieren.



Johannes Hano, Journalist

Der New Yorker ZDF-Korrespondent berichtet direkt aus dem US-Bundesstaat Delaware, der Heimat Joe Bidens, über Reaktionen aus dem Lager der US-Demokraten.