Markus Lanz vom 5. August 2021

Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte äußert sich zum Impfangebot für Jugendliche, zum Infektionsgeschehen und zum Corona-Kurs der Bundesregierung.



Prof. Christiane Woopen, Ethikerin

Sie nimmt Stellung zu der Bedeutung der Ständigen Impfkommission, zu den Gründen der zunehmenden Impfmüdigkeit und zur Kommunikation seitens der Politik in der Impfdebatte.



Marco Wanderwitz, Politiker

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung spricht über das Wahlverhalten in den ostdeutschen Bundesländern und über die Ergebnisse des jüngsten Jahresberichtes zum Stand der deutschen Einheit.



Lukas Rietzschel, Autor

Der in Görlitz lebende 27-Jährige gilt als wichtige junge literarische Stimme aus Ostdeutschland. Er reflektiert den dortigen gesellschaftlichen Zustand und die Lasten der DDR.