Markus Lanz vom 5. Dezember 2018

Annegret Kramp-Karrenbauer, Politikerin

Am Freitag wird gewählt, wer den CDU-Parteivorsitz übernehmen wird. In Umfragen liegt Kramp-Karrenbauer vorn. Die Politikerin sagt, was sie in ihrer Partei verändern möchte.



Christoph Schwennicke, Journalist

Sein Favorit ist Friedrich Merz. "Er ist der personifizierte Gegenentwurf zur Kanzlerin und Parteivorsitzenden." Schwennicke gibt seine Einschätzung zur aktuellen Situation in der CDU.



Michael Bublé, Sänger

Er gehört zur Weltspitze der Musikszene. Gerade erschien Bublés Album "Love". Der Sänger erinnert sich an die Anfänge seiner Karriere und spricht über seine zweijährige Musikpause.



Stefan Glowacz, Extrem-Kletterer

Es war die längste Expedition seines Lebens: einmal Grönland und zurück in 100 Tagen. In der Sendung erzählt Glowacz, wie er 1000 Kilometer Eiswüste durchquert hat.