Markus Lanz vom 5. Februar 2020

Friedrich Merz, Jurist

Der Ex-Unionsfraktionschef äußert sich zum überraschenden Regierungswechsel in Thüringen, zum Umgang der CDU mit der AfD und zu Gerüchten, er plane sein Comeback in den Bundestag.



Melanie Amann, Journalistin

Die "Spiegel"-Redakteurin beleuchtet die Hintergründe der heutigen Abwahl des thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow. Und sie analysiert die politische Laufbahn von Friedrich Merz.



Martin Schulz, Politiker

Der frühere SPD-Chef äußert sich zum Wahlausgang in Thüringen und zum Zustand der SPD. Und er berichtet von seiner jüngsten Privataudienz bei Papst Franziskus.



Heiner Bremer, Journalist

Der ehemalige FDP-Politiker und Politik-Experte spricht über die Auswirkungen des Sturzes Bodo Ramelows durch die FDP mit den Stimmen der AfD.