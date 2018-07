Markus Lanz vom 5. Juli 2018

Theo Waigel, Politiker

Bei der CSU-Sitzung am Sonntag war Waigel nicht dabei. Der ehemalige Finanzminister sagt, warum er sich das "Schauspiel" nicht antun wollte und wie er den Asylstreit erlebt hat.



Stefan Aust, Journalist

Er sagt: "Seehofers Masterplan ist ein sehr moderater und vernünftiger Plan." In der Sendung erklärt Aust, warum Seehofers Vorgehensweise ein Fortschritt für die Asylpolitik ist.



Hilly Martinek, Drehbuchautorin

Sie schrieb gemeinsam mit Til Schweiger das Drehbuch zum Film "Honig im Kopf". Gerade erschien Martineks erster Roman. Sie spricht über den plötzlichen Erfolg und den Umgang mit Demenz.



Franz Keller, Koch und Landwirt

Er hat bei Bocuse gelernt und war der am besten verdienende Koch in Deutschland. Keller erzählt von seinem heutigen Leben als Landwirt und spricht über sein Buch "Vom Einfachen das Beste".