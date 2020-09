Markus Lanz vom 5. März 2020

Harald Lesch, Wissenschaftsjournalist

In seinem aktuellen Buch "Wie Bildung gelingt" plädiert Lesch dafür, das schulische System neu zu denken. In der Sendung erklärt der ZDF-Wissenschaftsmoderator, was verändert werden sollte.



Juli Zeh, Schriftstellerin

Ab dem 9. März um 20.15 Uhr ist die Verfilmung ihres Romans "Unterleuten" im ZDF zu sehen. Die Schriftstellerin spricht über die Bedrohung der Demokratie.



Karl Lauterbach, Politiker

Der Gesundheitsexperte der SPD sagt, dass auf europäischer Ebene in Bezug auf den Coronavirus besser zusammengearbeitet werden muss. In der Sendung bewertet Lauterbach die aktuelle Lage.



Holger Engelmann, Unternehmer

Insgesamt neun seiner Mitarbeiter infizierten sich mit dem Coronavirus. In der Sendung erzählt Engelmann, wie er zum Krisenmanager wurde.