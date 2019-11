Markus Lanz vom 5. November 2019

Christian Rach, Koch

Der ehemalige Sternekoch spricht über die wachsenden Probleme des Gastgewerbes und erklärt, was das gegenwärtige "Gastronomiesterben" verursacht.



Tilman Kuban, Politiker

Der Chef der Jungen Union erläutert seine Haltung zum Thema Grundrente und erklärt, weshalb er die Führungsfrage im CDU-Bundesvorstand gestellt hat.



Eva Quadbeck, Journalistin

Die ausgewiesene Kennerin des Berliner Politikbetriebs gibt eine Einschätzung zum Zustand der GroKo und dem aktuellen Führungsstreit in der Union.



Hartmut Idzko, Journalist

Er berichtet von chinesischen Arbeitslagern, in denen Millionen Menschen inhaftiert sein sollen und menschenrechtsverletzende Zwangsarbeit verrichten müssen.