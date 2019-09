Markus Lanz vom 5. September 2019

Boris Herrmann, Segler

Der Hamburger Skipper segelte mit Klima-Aktivistin Greta Thunberg über den Atlantik nach New York. Er berichtet von der abenteuerlichen Überfahrt, die weltweit für Aufsehen sorgte.



Anne-Sophie Mutter, Musikerin

Die Star-Violinistin spricht über ihre Weltkarriere und über ihr neues Album "Across the Stars", welches sie am 14. September bei einem Open-Air-Konzert in München live vorstellen wird.



Thomas Oppermann, Politiker

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und SPD-Politiker äußert sich zur Krise der Sozialdemokraten und zum Kandidatenrennen um den Parteivorsitz.



Ulrich Wickert, Journalist

"Identifiziert euch! Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen", heißt sein neues Buch. Er erklärt, warum er sich um den Zustand der deutschen Gesellschaft sorgt.