Markus Lanz vom 7. April 2020

Stephan Weil, Politiker

Die Ministerpräsident Niedersachsens und SPD-Politiker spricht über die aktuelle Corona-Situation und erläutert seinen Kurs in der Krise.



Frank Thelen, Unternehmer

Der Investor äußert sich zu der Wirksamkeit der Wirtschafts-Hilfspakete der Bundesregierung. Und er erklärt, wie Tracking-Apps die Ausbreitung des Coronavirus bremsen könnten.



Corinna Milborn, Journalistin

Die in Wien lebende Politikwissenschaftlerin analysiert die Lage in Österreich, wo die Anti-Corona-Maßnahmen nach Ostern langsam gelockert werden.



Dr. Martin Ehlers, Lungenfacharzt

Der Hamburger Pneumologe erläutert, wie das Coronavirus das Lungensystem angreift, die COVID-19-Erkrankung typischerweise verläuft und behandelt wird.



Gerd Antes, Mathematiker

Der Professor an der Medizinischen Universität Freiburg äußert sich zu Statistiken der Corona-Pandemie und erklärt, wie diese erstellt werden und wie aussagekräftig sie sind.