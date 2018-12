Markus Lanz vom 7. Dezember 2017

Christian Schmidt, Politiker

Gerade sorgte der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft mit seiner Glyphosat-Entscheidung für Schlagzeilen. Schmidt spricht in der Sendung über den Machtkampf in der CSU.



Dirk Steffens, Journalist

Er moderiert die ZDF-Reihe "Terra X". In der Sendung spricht der Tier- und Naturfilmer über das Insektensterben und erklärt, wie er Schmidts Glyphosat-Entscheidung bewertet.



Edzard Reuter, ehemaliger Manager

Vor 30 Jahren war er Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG. Der 89-Jährige sagt in der Sendung, wie er heute auf die deutsche Wirtschaft blickt, und ob sich die Moral der Manager verändert hat.



Bertrand Piccard, Wissenschaftler

Er gilt als Pionier des Solarflugs. Gerade erschien sein Buch "Mit der Sonne um die Welt". Piccard erzählt in der Sendung, wie er ohne einen Tropfen Treibstoff 42 000 Kilometer um die Welt flog .