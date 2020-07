Markus Lanz vom 7. Juli 2020

Dietmar Bartsch, Politiker

Der Linken-Fraktionschef analysiert das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Bartsch beklagt: "Die getroffenen Maßnahmen docken viel zu wenig an den Alltagsproblemen der Menschen an."



Frank Thelen, Unternehmer

Der Tech-Gründer und "Die Höhle der Löwen"-Investor erläutert, warum er die Welt vor der "größten Revolution der Menschheitsgeschichte" sieht und welche enormen Chancen damit verbunden sind.



Maja Göpel, Politökonomin

Die Autorin des Bestsellers "Unsere Welt neu denken – Eine Einladung" berät die Bundesregierung in Fragen globaler Umweltveränderungen. Sie skizziert ihre Vision einer nachhaltigen Wirtschaft.



Wolfram Weimer, Publizist

Der Verleger ("The European") spricht über den Zustand der deutschen Politik und Ökonomie. Und er erläutert, warum er radikale Änderungsmaßnahmen und Richtungsdebatten für gefährlich hält.