Markus Lanz vom 7. Oktober 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Heute Nacht stehen sich die US-Vizekandidaten Mike Pence und Kamala Harris im TV-Duell gegenüber. Der ZDF-Amerikakorrespondent informiert vorab über die Hintergründe.



Tina Chittom, Übersetzerin

Die US-Amerikanerin ist seit 2013 Mitglied der "Republican Overseas". Sie erläutert, warum sie eine begeisterte Anhängerin der Republikaner ist und Donald Trump wählen wird.



Sandra Navidi, Juristin

Die in New York lebende Finanzexpertin zieht eine kritische Bilanz der bisherigen Präsidentschaft Trumps. Sie sagt: "Er ist eine große Gefahr für das Land."



Prof. Dirk Brockmann, Physiker

Der Digital-Epidemiologe vom RKI analysiert das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen. Er warnt: "An unseren Nachbarländern zeigt sich, was für ein Potenzial in der Pandemie steckt."



Christian Berkel, Schauspieler

Mit "Ada" veröffentlicht er einen weiteren Roman. Er spricht über seine Liebe zum Schreiben und gewährt einen Einblick in seine jüdische Familiengeschichte.