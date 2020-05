Markus Lanz vom 8. April 2020

Carsten Linnemann, Politiker

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU äußert sich zu den Corona-Hilfspaketen und zu Szenarien, wie und wann die Wirtschaft wieder hochgefahren werden könnte.



Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe analysiert die neuesten Corona-Zahlen und skizziert, welchen weiteren Verlauf die Pandemie wohl nehmen wird.



Dr. Stefanie Holm, Internistin

Die Hannoveranerin war selbst an COVID-19 erkrankt. Sie erzählt, wie sie ihren Patienten Ängste nimmt, und sie erklärt, warum sie von den Behörden aussagekräftigere Zahlen fordert.



Johannes Hano, Journalist

Der ZDF-Auslandskorrespondent wird aus New York in die Sendung geschaltet. Er berichtet über die aktuelle Lage in der amerikanischen Millionenmetropole.



Marcus van Riesen, Hotelier

Der Hamburger betreibt ein 32-Zimmer-Hotel auf St. Pauli. Er spricht über die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Krise auf den Tourismus und die Gastronomie.