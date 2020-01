"Markus Lanz" vom 8. Januar 2020

Gregor Gysi, Politiker

Zum 30-jährigen Wende-Jubiläum erinnert er sich, wie er die Wiedervereinigung miterlebt und geprägt hat. Und er äußert sich zu den großen politischen Herausforderungen des neuen Jahres.



Margot Käßmann, Theologin

"Freundschaft, die uns im Leben trägt" ist der Titel ihres neuesten Buches. Sie erklärt die große Bedeutung von Freundschaften – in guten, aber auch in schwierigen Zeiten.



Michael Lüders, Nahost-Experte

Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani steigt die Sorge vor einem Krieg im Nahen Osten. Der Islamwissenschaftler spricht über die aktuelle Entwicklung in der Iran-USA-Krise.



Andrew Denison, Politikwissenschaftler

Der Direktor von "Transatlantic Networks" analysiert die Strategie des US-Präsidenten Donald Trump im Iran-Konflikt.