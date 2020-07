Markus Lanz vom 8. Juli 2020

Walter Kohl, Unternehmer

Der Volkswirt und Sohn des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl erläutert seine Zukunftsvision für Deutschland mit einer ökologischen Marktwirtschaft als neues Wirtschaftsmodell.



Elisabeth Raether, Journalistin

Sie schrieb den viel beachteten "Zeit"-Artikel "Tiere töten": über Menschen, die in Schlachtbetrieben arbeiten. Sie berichtet von ihren Recherchen und Erlebnissen in der Fleischindustrie.



Gero von Boehm, Filmemacher

Der Regisseur stellt seinen Film "Helmut Newton – The Bad and the Beautiful" vor und erzählt von seinen Begegnungen mit dem legendären Fotografen – bei der Arbeit und in privaten Situationen.