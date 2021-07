Markus Lanz vom 8. Juli 2021

Thomas de Maizière, Politiker

Der ehemalige CDU-Bundesinnenminister analysiert den Wahlkampf seiner Partei und blickt anlässlich seines Abschieds aus dem Bundestag auf 30 Jahre auf der politischen Bühne zurück.



Tabea Engelke, Studentin

Die 21-jährige Aktivistin für Generationengerechtigkeit wählt im September zum ersten Mal. Sie sagt, warum sich ihre Generation in der Pandemie nicht gehört fühlt und was sie fordert.



Alexander Kekulé, Virologe

Der Epidemiologe erläutert die aktuelle Corona-Lage in Deutschland und blickt mit gemischten Gefühlen auf die Aufhebungsdebatte aller Corona-Maßnahmen.



Katharina Hamberger, Journalistin

Die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks beobachtet den laufenden Wahlkampf und meint, dass die Kampagne der CDU "nicht besonders frisch und modern" ausfalle.