Markus Lanz vom 8. Juni 2021

Reiner Haseloff, Politiker

Der am Sonntag wiedergewählte Ministerpräsident Sachsen-Anhalts (CDU) nimmt Stellung zu seinen Regierungsplänen und zu möglichen Koalitionen.



Cerstin Gammelin, Journalistin

Die "SZ"-Politikexpertin äußert sich zu den Gründen des CDU-Sieges in Sachsen-Anhalt und dessen Strahlkraft auf die Bundespolitik sowie zum Abschneiden der anderen Parteien.



Juli Zeh, Autorin

Die in Brandenburg lebende Verfassungsrechtlerin und Bestsellerautorin reflektiert den Wandel von Gesellschaft, Demokratie und des Parteiengefüges in Deutschland.



Prof. Klaus Überla, Virologe

Seit 2017 ist er Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO). Er erörtert Pro-und-Contra-Argumente von Kinder-Impfungen und informiert über den aktuellen wissenschaftlichen Stand.