Markus Lanz vom 8. Oktober 2019

Natascha Kampusch, Autorin

Acht Jahre lang wurde sie gefangen gehalten. In ihrem Buch "Cyberneider: Diskriminierung im Internet" beschreibt sie, welchen massiven Anfeindungen sie seit ihrer Befreiung ausgesetzt ist.



Corinna Milborn, Journalistin

Die TV-Moderatorin ist eine Vertraute von Kampusch. Sie analysiert die mediale Berichterstattung über den Fall und äußert sich zu den Verunglimpfungen, denen das Opfer im Netz ausgesetzt ist.



Michael Schulte-Markwort, Psychiater

Nie waren Kinder so reflektiert und selbstbewusst wie heute. Der Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie erklärt, wie man ihre Eigenständigkeit fördert, aber auch Grenzen aufzeigt.



Anne Deimel, Pädagogin

Bis 2025 werden an Grundschulen circa 26 000 Lehrkräfte fehlen. Die Vize-Vorsitzende des Landesverbandes Bildung und Erziehung NRW spricht über die Folgen des zunehmenden Lehrermangels.