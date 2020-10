Markus Lanz vom 8. Oktober 2020

Sahra Wagenknecht, Politikerin

Die LINKEN-Politikerin äußert sich im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021 zur Programmatik und zur Personalsituation in ihrer Partei sowie zur Möglichkeit eines Rot-Rot-Grün-Bündnisses.



Thomas Middelhoff, Ex-Manager

Der frühere Top-Manager spricht über sein neues Buch "Zukunft verpasst?", in dem er Fehler bei der Digitalisierung aufzeigt und Reformvorschläge vorlegt.



Joachim Huber, Journalist

Der "Tagesspiegel"-Redakteur erkrankte schwer an COVID-19 und überlebte nur knapp. Er schildert den Krankheitsverlauf, die Behandlung und Genesung.



Prof. Uwe Janssens, Mediziner

Der Chefarzt am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler behandelt Corona-Intensivpatienten. Er berichtet aus seinem Arbeitsalltag.