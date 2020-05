Markus Lanz vom 9. April 2020

Prof. Hendrik Streeck, Virologe

Er berichtet von den Ergebnissen seines Corona-Forschungsprojektes über das stark betroffene Heinsberg. Und er erläutert, ob er eine Lockerung der Einschränkungen für möglich hält.



Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist

Der Moderator und Bestsellerautor erklärt, wie das Coronavirus SARS-CoV-2 entstanden ist und wie Menschen durch ihr Verhalten entscheidend dazu beitragen, dass Pandemien entstehen können.



Prof. Klaus Püschel, Pathologe

"Die Angst vor dem Virus ist übertrieben", sagt der Hamburger Rechtsmediziner, der bislang 50 Corona-Tote obduziert hat. Er erzählt von seiner Arbeit und seinen Erkenntnissen.



Martin Kind, Unternehmer

Der Hörgeräte-Hersteller und Geschäftsführer von Hannover 96 spricht über die weitreichenden Auswirkungen der Pandemie auf den Profifußball. Er sagt: "Der Fußball wird sich dramatisch ändern."



Annette Hilsenbeck, Journalistin

Über 17 600 Menschen sind in Italien bisher an Corona gestorben. Die ZDF-Auslandskorrespondentin wird aus Rom in die Sendung zugeschaltet und informiert über die aktuelle Lage.