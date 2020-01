"Markus Lanz" vom 9. Januar 2020

Bodo Ramelow, Politiker

Der Ministerpräsident Thüringens und Linken-Politiker äußert sich zum schwierigen Prozess der Regierungsbildung in Erfurt.



Cerstin Gammelin, Journalistin

Die "Süddeutsche Zeitung"-Redakteurin beleuchtet die politische Ausgangslage in Thüringen. Sie sagt: "Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang."



Frank Schätzing, Autor

Seit Jahren beschäftigt er sich in seinen Recherchen mit den Themen Umwelt und Klima. Er analysiert die Ursachen und Folgen der Brände in Australien und stellt sein erstes Musik-Projekt vor.



Stefan Nimmesgern, Fotograf

2009 wurde dem Fotografen und Bergsteiger ein Herz transplantiert. Über seinen Lebensweg schrieb er das Buch "Wiederaufstieg – Wie ich mit einem Spenderherz neue Gipfel bezwang".