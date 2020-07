Markus Lanz vom 9. Juli 2020

Hubertus Heil, Politiker

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales (SPD) äußert sich zum Konjunkturpaket und erläutert seine weiteren Hilfskonzepte für besonders krisengeschüttelte Wirtschaftsbereiche.



Stephan Pusch, Politiker

Der von ihm verwaltete Landkreis Heinsberg war der erste Corona-Hotspot Deutschlands. Pusch bilanziert den Verlauf des Infektionsgeschehens und äußert sich zur aktuellen Situation.



Tim Mälzer, Koch

Die Corona-Krise setzt der Gastronomie und Hotellerie schwer zu. Der Fernsehkoch und Restaurantbetreiber schildert, wie seine Branche ums Überleben kämpft.



Bernhild Braun, ASB-Seniorenzentrum

In dem von ihr geleiteten Seniorenzentrum in Mainz gab es zahlreiche COVID-19-Fälle. Sie berichtet über den schwierigen Alltag in der Altenpflege in Zeiten der Pandemie.



Leonard Heß, Auszubildender

Sein Vater infizierte sich im Kurzurlaub in Ischgl mit dem Coronavirus. Zwei Wochen später starb er. Der 22-Jährige erzählt, wie er diese Zeit erlebte.