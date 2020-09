Markus Lanz vom 9. Oktober 2019

Miroslav Klose, Ex-Fußballprofi

Er ist der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten. Der frühere Stürmer-Star blickt zurück auf seine spektakuläre Karriere und gewährt persönliche Einblicke in seine Familiengeschichte.



Béla Réthy, Sportjournalist

Der Reporter hat zahlreiche Spiele Miroslav Kloses kommentiert. Er spricht über dessen große Verdienste, besonders in der Nationalelf, und sagt: "Er war eine absolute Integrationsfigur."



Sally Perel, Holocaustüberlebender

Seine Geschichte ist weltberühmt und wurde sogar verfilmt. Perel ist der "Hitlerjunge Salomon". Der 94-Jährige erzählt, wie er die Nazizeit überlebte und gegen das Vergessen kämpft.



Sara Nuru, Model

Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin arbeitet heute als Unternehmerin. Mit Mikrokrediten ermöglicht sie äthiopischen Frauen ein selbstbestimmtes Leben.