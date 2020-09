"Markus Lanz" vom 9. September 2020

Christine Schmitz, Krankenschwester

Die Mitarbeiterin von "Ärzte ohne Grenzen" arbeitet im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, das gestern Nacht niedergebrannt ist. Sie berichtet per Schalte über die aktuelle Situation.



Gerald Knaus, Migrationsforscher

Der Chef der Denkfabrik "Europäische Stabilitätsinitiative" kämpft seit Jahren für eine Beendigung der humanitären Flüchtlingskrise in Griechenland. Er erläutert seine Forderungen.



Joachim Meyerhoff, Schauspieler

Seine autobiographischen Romane sind Millionenbestseller. Er erzählt von seinem neuen Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet", in dem er seinen Schlaganfall von vor zwei Jahren verarbeitet.



Anita Lasker-Wallfisch, Cellistin

Die 95-Jährige erinnert sich, wie sie als Musikerin das KZ Auschwitz überlebte und in London ein neues Leben begann. Und sie erzählt von ihrem unermüdlichen Kampf gegen Antisemitismus.



Maya Lasker-Wallfisch, Autorin

Die Tochter Anitas schildert, wie sich das Holocaust-Trauma in der Familie weitervererbte, sie als Kind unter dem Schweigen ihrer Mutter litt und durch Zufall deren Geschichte entdeckte.