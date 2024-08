Markus Lanz - Amerika ungeschminkt

Der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 wirkt bis heute nach. Die Präsidentschaft Joe Bidens hingegen findet trotz sichtbarer wirtschaftlicher Erfolge und guter Beschäftigungszahlen wenig Resonanz bei den Wählerinnen und Wählern.



Nach 2016, 2017 und 2021 reist Markus Lanz erneut in die Vereinigten Staaten, um herauszufinden, wie es dem Land und seinen Bewohnern geht. Glauben sie erneut den Verheißungen, Lügen und Verschwörungstheorien eines Donald Trump, oder begeben sie sich erstmals in ihrer Geschichte auf einen neuen Pfad mit einer Präsidentin an der Spitze? Hat mit Kamala Harris die älteste Demokratie der Welt doch noch eine Chance? Die illegale Einwanderung an der Grenze Mexikos ist mehr denn je eines der dominierenden Themen des Wahlkampfs.



Auf einer Reise ins mexikanisch-amerikanische Grenzgebiet erleben Markus Lanz und Autorin Anabel Münstermann bei Begegnungen mit Flüchtlingen, Helfern und Bewohnern auf beiden Seiten der Grenze, was es wirklich heißt, seine Heimat hinter sich zu lassen, um in den USA ein neues Leben zu beginnen.



Seine Reise führt Markus Lanz unter anderem nach Reynosa in Mexiko, nach Südtexas, Washington, D.C. und in den für die Wahl so wichtigen Swingstate Pennsylvania.