Sandra Olbrich wurde 1969 im westfälischen Minden geboren. Von der Weser ging es an die Elbe zum Studium nach Hamburg und später an die University of Arizona in Tucson, USA. Sie präsentierte die Nachrichten bei verschiedenen Hörfunk-Sendern, volontierte bei Radio Bremen und arbeitete dort als Autorin fürs Fernsehen. Als Nachrichten-Moderatorin war sie beim Regionalmagazin „Buten un Binnen“ zu sehen. Sandra Olbrich wechselte zum NDR nach Kiel, wo sie Filme machte und Nachrichten plante. Dann ging es zurück nach Hamburg zur Tagesschau. Als zweifache Mutter gründete sie „M courage“ - eine Gruppe für Mütter mit Behinderung - und berichtete über Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe. Im September 2014 wurde sie vom ZDF entdeckt und moderiert seitdem die Sendung „Menschen, das Magazin“. Ihre Freizeit verbringt die Journalistin am liebsten mit Familie und Hund in ihrem Rosengarten.