Wenn alle möglichen Talente und Ideen zusammenkommen und wir diese Vielfalt als Chance nutzen, geht eben mehr. Und wer als Kind von Anfang an erlebt, dass Unterschiede normal sind, geht damit im Leben souveräner um und ist bereit für die Welt von morgen. Warum also nicht gemeinsam auf den Mars? Bis es soweit ist, setzt sich die Aktion Mensch mit ihren Projekten und Initiativen für einen gemeinsamen Alltag von Kindern mit und ohne Behinderung ein. Inklusion von Anfang an eben!