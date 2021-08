einfach Mensch vom 4. September 2021

Das Wechselbad starker Emotionen ist für Jennifer Wrona der Kern der psychischen Erkrankung. Dass sie sich schließlich selbst verletzt hat, war für sie gleichzeitig befreiend und schambehaftet. "Mein innerer Schmerz war so unlokalisierbar. Mit dem Schneiden habe ich dann versucht, selbst zu entscheiden, wo der Schmerz sitzt", erinnert sich die 26-Jährige, die inzwischen in Bremerhaven lebt und Digitale Medienproduktion studiert.



In der 15-minütigen ZDF-Reportagereihe "einfach Mensch" erzählt Jennifer Wrona eindrücklich und offen, wie sich ein Leben mit einer Borderline-Erkrankung anfühlt und wie sie aus den schlimmsten Phasen der Erkrankung, dem Wunsch, ihr Leben zu beenden, den Weg zurück ins Leben gefunden hat. "Ich gehe an die Öffentlichkeit, weil ich mir selbst gewünscht hätte, dass es jemanden gegeben hätte, mit dem ich mich hätte identifizieren können. Oder jemand, der eben auch offen und ehrlich darüber spricht, wie es ist, psychisch krank zu sein. Und dass es auch möglich ist, ein Leben zu führen mit psychischer Erkrankung."