Bildung, eine Frage des Geldes?

Für Nicolas Kroschel geht die Schulzeit bald zu Ende. Der junge Mann ist Autist und noch nicht bereit für die Welt jenseits der Schulmauern. Er braucht mehr Zeit. Aber wer kommt für die Kosten auf, die in der Übergangszeit entstehen?



Auch für eine Reihe von Schülern der Mainzer Praxis für Entwicklungspädagogik wird in Zukunft die Fördermaßnahme finanziell nicht mehr von Kostenträgern übernommen werden. Die Begründung: Wer bereits Schüler in einer Förderschule ist, benötigt keine weiteren pädagogischen Fördermaßnahmen. Eine Argumentation, die viele von dieser Entscheidung betroffene Eltern irritiert zurücklässt.