Familie Lütgenhaus – Leben mit Behinderung (1)

Kjell wird die Pubertät nicht überleben. Für seine Eltern Sandra und Andreas sowie die beiden Brüder Keanu und Julien ist es Alltag und Ausnahmezustand zugleich: das Leben mit einem Kind, dessen Krankheit täglich voranschreitet.



Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich um Kjells Pflege. Die Geschwister Julien (12) und Keanu (8) helfen, so gut sie können. Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mit der Krankheit umgehen. Die Familie lebt in einer Mietwohnung, die alles andere als behindertengerecht ist.



In drei Teilen berichtet "Menschen – das Magazin" über das Leben von Familie Lütgenhaus. Die beiden weiteren Folgen werden am 31. August und am 19. Oktober 2019 ausgestrahlt. Am 8. November wird in der Reihe "besonders normal" die Dokumentation über Familie Lütgenhaus in 3sat gesendet.