Gemeinsam in Schule und Freizeit

"Menschen - das Magazin" hat eine junge Oberstufenschülerin bei ihrem Sozialpraktikum begleitet. Und von Sina Wolf, einer jungen Frau mit Spinaler Muskelatrophie, erfahren die Filmemacher, dass inklusive Freundschaften besonders und trotzdem alltäglich sind.



Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung am täglichen Leben (Inklusion) wird in Deutschland in vielen Lebensbereichen, beispielsweise an den Schulen, häufig von außen vorgegeben, in der Hoffnung, dass sich daraus von selbst etwas entwickelt. Viele Barrieren werden zwar abgebaut, aber kann daraus auch eine inklusive Gesellschaft entstehen? Ist es nicht die gerade heranwachsende Generation, die am besten einschätzen kann, ob Inklusion gelebter Alltag sein kann - auch ganz ohne Anordnung und Vorgaben?