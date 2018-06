Menschen - das Magazin vom 16. Juni 2018

Barrierefreiheit - auch ein wichtiges Anliegen von Benedikt Lika. Der Musiker und Dirigent, mit dem seltenen Gendefekt Mukopolysaccharidose geboren, ist kleinwüchsig und sitzt im Rollstuhl. 2014 ließ sich der 36-Jährige für die CSU in den Stadtrat von Augsburg wählen. Damals sprach er mit "Menschen" über seine politischen Ziele. Was konnte er umsetzen? Und wie ist das so als Politiker mit Beeinträchtigung - wie stark wird man behindert?