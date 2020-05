Menschen - das Magazin vom 16. Mai 2020

Für Menschen mit Behinderung ist die Selbstständigkeit manchmal die einzige Möglichkeit, überhaupt wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Dafür gibt es auch Einiges an Hilfe vom Staat. So fördert das Integrationsamt Darlehen oder Zinszuschüsse. Unter Umständen gibt es noch weitere finanzielle Hilfen, wie beispielsweise Leistungen für Arbeitsassistenzen.