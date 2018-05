Wir helfen

Sina Wolf hat fortschreitenden Muskelschwund, spinale Muskelatrophie. Ob mit Besuchen im Krankenhaus oder mit Hilfe sozialer Netzwerke: Die 16-jährige Schülerin spricht jungen Menschen Mut zu, gibt Tipps und engagiert sich bei Spendenaktionen.



Seit seinem Motorrad-Unfall arbeitet Sebastian Schild ehrenamtlich für Menschen, die durch einen Unfall oder Krankheit plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Er selbst ist querschnittgelähmt und unterstützt im Klinikum Herdecke neue Rollstuhlfahrer beim Mobilitätstraining. Er zeigt ihnen zum Beispiel, wie man sich am besten mit dem eigenen Rollstuhl im Straßenverkehr fortbewegt. Doch auch in ganz praktischen Alltagsfragen kann der 33-Jährige helfen.



Hinter der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten e.V., für welche Sebastian Schild arbeitet, steht ein Netzwerk aus kompetenten Experten wie Juristen und Architekten, das Menschen in solch schwierigen Lebenssituationen berät und hilft.