Menschen - das Magazin vom 17. November 2018

Beide Mädchen wurden als "Frühchen" geboren und müssen selbst im Schulalter immer noch künstlich ernährt werden. Die Ursache ist wahrscheinlich ein Trauma, ausgelöst durch ihre viel zu frühe Geburt. Die achtjährigen Mädchen haben eine sogenannte Futterstörung. Evi kann immerhin ab und zu winzige Mengen an Nahrung zu sich nehmen. Cheyenne hingegen verweigert kategorisch alles, wird immer noch über Sonde ernährt. Beide Mädchen sind oft krank und müssen immer wieder ins Krankenhaus. Auch ihre geistige Entwicklung ist durch die Frühgeburt stark verzögert. Die Eltern schickten sie aus Angst vor Infektionen nicht in die Kita, das macht sich heute bemerkbar. Evi und Chayen hatten bisher kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, sind oft aggressiv, leiden an notorischer Unruhe.