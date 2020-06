Menschen - das Magazin vom 18. Juli 2020

Ob unerreichbare Bahnsteige, nicht nutzbare Verkehrsverbindungen oder unüberwindbare Barrieren am Urlaubsort. Menschen mit Behinderung müssen sich in ihrem Urlaub immer auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und sie müssen einfallsreich sein, wenn die schönsten Wochen des Jahres auch tatsächlich so unvergesslich werden sollen, wie sie geplant wurden.