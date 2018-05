Gute Ideen gefragt

In Augsburg und Königsbrunn sind in den ortllichen Carsharing-Vereinen rollstuhlfähige Fahrzeuge stationiert. Für Menschen mit Behinderung stehen ehrenamtliche Fahrer zur Verfügung. Das bedeutet mehr Mobilität für kleines Geld.



Damit alle am kulturellen Leben teilnehmen können, vermittelt das Projekt "Kulturschlüssel Saar" freiwillige Begleiter und Freikarten für Personen, die nicht allein zu einer Veranstaltung gehen möchten oder können. "Viele dieser Menschen haben es einfach schon abgehakt, an der Kultur teilzunehmen", sagt die Projektleiterin Susanne Burger. Ihnen eröffnet der Kulturschlüssel Saar Wege und Möglichkeiten zur Teilnahme an den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Das ist gelebte Inklusion.