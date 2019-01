Sprache ist mehr

Obwohl Marianela von Schuler Alarcón selbst nicht gehörlos ist, erlernte sie diese Sprache. Sie kommt aus Venezuela, weiß, wie es ist, wenn andere einen nicht verstehen. Inzwischen hat sich die Zahnärztin auf die Behandlung von gehörlosen Menschen spezialisiert.



In Deutschland beherrschen schätzungsweise circa 80.000 Gehörlose und ungefähr 120.000 Schwerhörige und Hörende die Deutsche Gebärdensprache. Sie ist seit 2002 als offizielle Sprache anerkannt. Eine Simultanübersetzung beispielsweise im Schulunterricht ist eher die Ausnahme. In einer besonderen Abiturklasse in Hamburg bereiten sich hörende und gehörlose Schüler gemeinsam auf ihr Abitur vor. Möglich ist das nur, weil zwei Schulen auf unkonventionelle Weise miteinander kooperieren: die Stadtteilschule Hamburg-Mitte und die Hamburger Elbschule für Schwerhörige und Gehörlose.