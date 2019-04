Papa ist anders

Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Ehe, Familie und Kinder ist in der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland gilt, festgehalten. Damit ist der Staat verpflichtet, jede Benachteiligung von Eltern mit Behinderung abzubauen. In der Realität stößt der Kinderwunsch von Eltern mit Behinderung jedoch häufig auf Kopfschütteln. Ihre Umgebung traut ihnen den Alltag mit einem kleinen Kind nicht zu, und sie müssen sich nicht selten eine Elternassistenz mühsam erstreiten.