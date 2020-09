In guten wie in schlechten Zeiten!

Gemeinsam mit Tochter Jenny möchten Bruno und Birgit jeden Tag so gut wie möglich gestalten und der Krankheit so lange wie möglich gemeinsam die Stirn bieten. Gar nicht so einfach, wie sie ZDF-Autorin Anja Klingen in zahlreichen Interviews und Alltagssituationen anvertrauen. Während unserer Dreharbeiten wurde Birgit zusehends trauriger. Inzwischen wird sie im Alltag von Pflegekräften unterstützt. Und Bruno versucht stets, das Beste aus seiner Situation zu machen.