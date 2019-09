Sport - gemeinsam!

Johannes Grasser ist Student an der Universität zu Köln. Er sitzt im Rollstuhl, ist Tetraspastiker und kann seine Arme und Beine nur eingeschränkt bewegen. Dass er in Köln studiert, ist ein Zeichen dafür, dass Inklusion an dieser Hochschule immer mehr gelebt wird.



Das gilt auch für den Berliner Tauchverein Siemensstadt. Dieser hat sich vor gut vier Jahren von Anfang an der Inklusion geöffnet. In kleinen Gruppen tauchen Menschen mit und ohne Behinderung. Einer von ihnen ist Sebastian Andres. Der IT-Programmierer ist blind und lernt seit einem Jahr das Tauchen.