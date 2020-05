Füreinander da sein

Nicht selten ist das Zusammenhalten sogar überlebensnotwendig. "Menschen - das Magazin" zeigt an zwei ausgewählten Beispielen, welche beeindruckende Welle der Solidarität gegenwärtig die Republik erfasst.



Annett Gondring hat in weniger als einer Woche über Facebook mehr als 1.300 Menschen in Bremen gefunden, die Hilfsbedürftige unterstützen wollen. Die Bremer Bürger gehen für ältere Menschen einkaufen und helfen dort, wo es notwendig ist.



Bernd Mann unterstützt seinen körperbehinderten Freund Christian Kenk in der Corona-Krise, ohne zu zögern. Auch wenn es nicht leicht ist.