Leben ohne Dich!

So wie bei Nadine, als ihr kleiner Bruder mit acht Jahren starb. Als ihre Mutter merkte, wie schlecht es ihr geht, suchte sie nach Hilfsangeboten. Doch die Wartezeiten bei Psychologen sind lang. Therapeutische Unterstützung bietet beispielsweise die Klinik Tannheim.



Die Nachsorgeklinik ist eine familienorientierte Reha für "verwaiste Familien". Vier Wochen lang werden sogenannte Kernfamilien in ihrer Trauer begleitet. Wichtiger Teil des Reha-Programms sind Gruppen- und Einzelgespräche. Entscheidend ist, dass die ganze Familie mitmacht.



Und wo Sprache an ihre Grenzen kommt, kann Kunsttherapie begleitend unterstützen. Viele Menschen können über Farben und Formen ihre Trauer, Wut und Ohnmacht ausdrücken.